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Приморцы перешли на российские драмы и документалки

Цифровая экосистема МТС провела исследование кинопредпочтений жителей Приморского края за 2024 год. Аналитики онлайн-кинотеатра KION выяснили, что в уходящем году для просмотра кино и сериалов приморцы чаще выбирали телефоны, а новинки проката смотрели на больших экранах. Жители региона отдавали предпочтения драмам о красивой жизни и документальным фильмам.

Источник: МТС

Предпочтения приморцев в фильмах и сериалах, в целом, совпали с общероссийскими трендами. По данным онлайн-кинотеатра KION, первое место в рейтинге региона занял абсолютный хит «Жизнь по вызову» (18+) с Павлом Прилучным, а на втором месте расположился «Первый номер» (18+) по сценарию Сергея Минаева, с премьеры которого прошло только полмесяца. В топ-5 также вошли фильм «Водитель-олигарх» (12+) с Павлом Прилучным, сериал об изнанке шоу-бизнеса «Дайте шоу» (18+) с Милошем Биковичем и драма о возвращении домой «Одним днем» (18+) с Антоном Васильевым.

Среди приморцев также вырос интерес к документальным проектам. Среди самых популярных документальных картин на платформе — журналистское расследование Ксении Собчак «Осторожно, коучи» (16+); фильм «Жизнь по вызову. Мужской взгляд» (18+), где зрители впервые увидели прототип героя Павла Прилучного, и картина «Нелюбимка» (16+) о жизни и карьере популярного музыканта Niletto.

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