Приморцы перешли на российские драмы и документалки

Предпочтения приморцев в фильмах и сериалах, в целом, совпали с общероссийскими трендами. По данным онлайн-кинотеатра KION, первое место в рейтинге региона занял абсолютный хит «Жизнь по вызову» (18+) с Павлом Прилучным, а на втором месте расположился «Первый номер» (18+) по сценарию Сергея Минаева, с премьеры которого прошло только полмесяца. В топ-5 также вошли фильм «Водитель-олигарх» (12+) с Павлом Прилучным, сериал об изнанке шоу-бизнеса «Дайте шоу» (18+) с Милошем Биковичем и драма о возвращении домой «Одним днем» (18+) с Антоном Васильевым.