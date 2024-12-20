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Зоопарк приглашает в Резиденцию Деда Мороза

22 декабря зоопарк приглашает в Резиденцию Деда Мороза.

С 12:00 до 14:00 в Доме юннатов пройдут фантазийные творческие мастер-классы. В 12:30 в Павильоне слонов — поздравление с Днем рождения слонихи Ситары. На кулинарном мастер-классе для неё можно будет изготовить праздничное угощение. В 13.00 именинницу угостят подарками и расскажут историю её жизни. В 14:00 около главной ёлочки состоится анимационная программа «Тайна новогоднего подарка» с играми и танцами. В 15:00 пройдет награждение победителей конкурса авторской новогодней игрушки «Елка-Зоо».

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.