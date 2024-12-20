Хабаровчан в выходные приглашают на конное шоу

Министерство туризма Хабаровского края и его партнеры по проекту «Отдыхаем в крае» предлагают жителям региона, как взрослым, так и детям, разнообразные варианты проведения досуга в ближайшие выходные: это может быть лыжный поход, катание на коньках или посещение новогоднего конного шоу, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Одним из самых ожидаемых событий для любителей активного семейного отдыха станет открытие «Народного катка» на набережной стадиона им. Ленина в Хабаровске (0+). Мероприятие состоится 22 декабря в 13:00 и будет длиться целый день. В этом году «Народному катку» исполняется 10 лет, и в честь юбилея гостей стадиона будут встречать Дед Мороз и Снегурочка, а также персонажи из новогодних мультфильмов и талисманы спортивных клубов Хабаровска. На ледовой площадке будут организованы спортивно-развлекательные локации, конкурсы и соревнования. Самые активные участники получат призы и подарки. Вход на каток будет бесплатным, рассказали в министерстве туризма Хабаровского края.
В субботу, 21 декабря, пройдет конное шоу «В ритме Нового года» (0+). Гости смогут насладиться завораживающими трюками на лошадях, принять участие в согревающих играх и танцах, а также покататься на обычных лошадях и пони. Мероприятие состоится на территории конного клуба «Зевс». Количество мест ограничено, поэтому требуется предварительная запись.
Подробнее по телефону: 8−984−299−81−99.
Для тех, кто предпочитает отдых на природе, партнеры проекта предлагают лыжное путешествие на ручей Авральный (16+). Туристы смогут прогуляться по зимнему лесу по проторенной лыжне, позавтракать блинами и горячими сосисками. Маршрут несложный, и специальная экипировка не требуется.
Подробнее по телефону: 8−914−181−35−04.