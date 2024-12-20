Хабаровчан в выходные приглашают на конное шоу

Одним из самых ожидаемых событий для любителей активного семейного отдыха станет открытие «Народного катка» на набережной стадиона им. Ленина в Хабаровске (0+). Мероприятие состоится 22 декабря в 13:00 и будет длиться целый день. В этом году «Народному катку» исполняется 10 лет, и в честь юбилея гостей стадиона будут встречать Дед Мороз и Снегурочка, а также персонажи из новогодних мультфильмов и талисманы спортивных клубов Хабаровска. На ледовой площадке будут организованы спортивно-развлекательные локации, конкурсы и соревнования. Самые активные участники получат призы и подарки. Вход на каток будет бесплатным, рассказали в министерстве туризма Хабаровского края.