В Волгограде укрепят и подсветят самый высокий памятник Ленину

Напомним, памятник Ленину установлен на берегу реки Волга около входа в судоходный канал. Его высота составляет 57 метров и он считается самым высоким мемориалом, посвященным вождю революции, в мире. Памятник был изготовлен скульптором Вучетичем в 1952 году, а установлен в 1973 году. С той поры он ни разу капитально не ремонтировался.