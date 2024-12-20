В Волгограде укрепят и подсветят самый высокий памятник Ленину

Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, заказчиком работ выступило ФГБУК «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник “Сталинградская битва”, на чьем балансе находится это монументальное сооружение.
Начальная цена контракта по подготовке проекта составила почти 8,4 миллиона рублей. Работы исполнитель должен будет выполнить до конца следующего года в пять этапов. Планируется провести целый комплекс работ в рамках подготовки проекта: обследовать сооружение несколькими способами, в том числе методом фотофиксации и визуально, определить самые проблемные участки, в том числе выявить утрату некоторых элементов, провести инженерно-геодезические изыскания, а также точные замеры конструкций.
Исполнитель должен будет также предложить цветовые решения, которые могут быть реализованы при реконструкции монумента, а также спроектировать систему подсветки скульптуры. Но самое главное, в проекте должна быть учтена замена канатов, которые обеспечивают устойчивость многотонной конструкции.
Напомним, памятник Ленину установлен на берегу реки Волга около входа в судоходный канал. Его высота составляет 57 метров и он считается самым высоким мемориалом, посвященным вождю революции, в мире. Памятник был изготовлен скульптором Вучетичем в 1952 году, а установлен в 1973 году. С той поры он ни разу капитально не ремонтировался.
Жители Красноармейского района еще несколько лет назад начали замечать признаки разрушения памятника. В его основании уже не хватает некоторых элементов, местами видны железные конструкции.