Региональная прокуратура начала проверку после пожара на складе в Ростове. Об этом сообщили в ведомстве 20 декабря.
По данным ведомства, пожар произошел в Кировском районе города в ночь на 20 декабря. Горел склад с электрооборудованием. Огнем охвачено порядка 800 квадратных метров. Сейчас на месте продолжают работать спасатели.
— Прокуратурой организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой также будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования, — говорится в сообщении ведомства.