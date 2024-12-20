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Региональная прокуратура начала проверку после пожара на складе в Ростове

Прокуратура Ростовской области организовала проверку после пожара на складе с электроприборами в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Региональная прокуратура начала проверку после пожара на складе в Ростове. Об этом сообщили в ведомстве 20 декабря.

По данным ведомства, пожар произошел в Кировском районе города в ночь на 20 декабря. Горел склад с электрооборудованием. Огнем охвачено порядка 800 квадратных метров. Сейчас на месте продолжают работать спасатели.

— Прокуратурой организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой также будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования, — говорится в сообщении ведомства.