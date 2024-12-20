Двухэтажный лифт на управлении через телефон презентуют в Минске, пишет БелТА.
В сообщении сказано, что в Минском международном выставочном центре пройдет открытие уникальной выставки достижений суверенной Беларуси «Моя Беларусь». Уточняется, что в числе экспонатов на данной выставке будет двухэтажный лифт, управление которым осуществляется через телефон. Также говорится, что у посетителей будет возможность подняться и спуститься на указанном лифте прямо на выставке.
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