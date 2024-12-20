Фильм о подвиге погибших в Барановичах летчиках-героях начнут снимать в Беларуси в 2025

Съемки фильма о подвиге погибших в Барановичах летчиках начнутся в 2025 году. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.
Говорится, что в Беларуси снимут художественный фильм, который посвящен подвигу Героев Беларуси — военных летчиков майора Андрея Ничипорчика, лейтенанта Никиты Куконенко. В пресс-службе отметили, что на киностудии «Беларусьфильм» прошел совет по развитию кинематографии при Министерстве культуры.
Сказано, что в мероприятии принял участие начальник управления информации — заместитель начальника главного управления идеологической работы Министерства обороны Алексей Тицкий. Уточняется, что по итогам проведенной работы совета был утвержден сценарий к фильму «Одно на двоих».
«Съемки запланированы на 2025 год», — отметили в Минобороны.
Тем временем мы узнали, как выглядит памятный знак летчикам-героям за неделю до годовщины крушения самолета Як-130 в Барановичах.
Кстати, первые кадры ремейка белорусского фильма о Буратино появились в интернете.