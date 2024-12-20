Фильм о подвиге погибших в Барановичах летчиках-героях начнут снимать в Беларуси в 2025

Говорится, что в Беларуси снимут художественный фильм, который посвящен подвигу Героев Беларуси — военных летчиков майора Андрея Ничипорчика, лейтенанта Никиты Куконенко. В пресс-службе отметили, что на киностудии «Беларусьфильм» прошел совет по развитию кинематографии при Министерстве культуры.