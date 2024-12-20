Главные новости 20 декабря 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 20 декабря 2024 года.
Венгрия остановила продление антироссийских санкций ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ставит на паузу голосование за продление санкций ЕС в отношении России до вступления в должность президента США Дональда Трампа. Ограничения продлеваются только при согласии всех 27 членов Евросоюза.
Названы сроки старта переговоров по включению Украины в ЕС
Обсуждение процесса евроинтеграции Украины может начаться в 2025 году. Старт первого этапа переговоров по принятию нового государства в Евросоюз анонсировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Чад потребовал срочного вывода контингента Франции со своей территории
Власти Чада передали французскому правительству требование вывести воинский контингент до конца января. Франция настаивает на продлении срока вывода войск до конца марта из-за сложностей с вывозом техники.
Президента Южной Кореи вызвали на допрос в католическое Рождество
Президенту Кореи Юн Сок Ёлю отправили повестку с требованием явиться на допрос 25 января. Предыдущие два требования о явке на встречу со следственной группой по делу о мятеже политик проигнорировал.
Россия нарастила объем вложений в госбумаги США до $28 млн
В октябре РФ увеличила объем вложений в американские гособлигации. Теперь на долгосрочные госбумаги приходится $24 млн, на краткосрочные — $4 млн. В сентябре российские вложения оценивались в $25 млн.