Адвокат оспорила арест имущества супруги экс-мэра Сочи

По словам защиты, под арестом оказались автомобили, гостиница, квартиры, дом матери экс-мэра, а также кредитные счета и денежные средства, принадлежащие Янине Копайгородской, ее родственникам и третьим лицам.
Супруга бывшего главы Сочи находится под домашним арестом с 13 ноября. Ей предъявлены обвинения в растрате муниципальных земель на сумму 3,7 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Госпожа Копайгородская вину не признает.
Ранее следственный департамент МВД отклонил ходатайство адвокатов о разрешении Янине Копайгородской посещать церковные службы. По мнению Елизаветы Меткиной, принятое решение нарушает право на свободу вероисповедания, закрепленное в ст. 28 Конституции РФ.
Вчера, 20 декабря, Мосгорсуд отказал защите жены экс-градоначальника Сочи в смягчении меры пресечения.
Бывший мэр курорта Алексей Копайгородский был арестован 25 сентября. Ему также вменяют хищение двух земельных участков на сумму 3,7 млн руб. Фигурант отрицает вину.