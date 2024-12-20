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Адвокат оспорила арест имущества супруги экс-мэра Сочи

Защита супруги бывшего главы Сочи Янины Копайгородской оспорила арест имущества. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Елизавету Меткину.

По словам защиты, под арестом оказались автомобили, гостиница, квартиры, дом матери экс-мэра, а также кредитные счета и денежные средства, принадлежащие Янине Копайгородской, ее родственникам и третьим лицам.

Супруга бывшего главы Сочи находится под домашним арестом с 13 ноября. Ей предъявлены обвинения в растрате муниципальных земель на сумму 3,7 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Госпожа Копайгородская вину не признает.

Ранее следственный департамент МВД отклонил ходатайство адвокатов о разрешении Янине Копайгородской посещать церковные службы. По мнению Елизаветы Меткиной, принятое решение нарушает право на свободу вероисповедания, закрепленное в ст. 28 Конституции РФ.

Вчера, 20 декабря, Мосгорсуд отказал защите жены экс-градоначальника Сочи в смягчении меры пресечения.

Бывший мэр курорта Алексей Копайгородский был арестован 25 сентября. Ему также вменяют хищение двух земельных участков на сумму 3,7 млн руб. Фигурант отрицает вину.