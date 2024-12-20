Белорус пытался ввезти из Польши «золотой» велосипед

В итоге, судебные эксперты установили, что велосипед выпущен в ограниченной серии в 50 единиц. При этом на нем установлены гидравлические дисковые тормоза и электронные переключатели, детали от ведущих мировых производителей с использованием прочных и легких материалов: карбона, керамики, цветных металлов; покрышки от производителя шин для «Формулы-1».