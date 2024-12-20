Белорус пытался ввезти из Польши «золотой» велосипед

Как рассказали в Госкомитет судебных экспертиз, в пункте пропуска «Варшавский мост» сотрудники таможни обратили внимание на велосипед, который мужчина пытался ввезти по «зеленому коридору».
«Белорус рассказал, что купил велосипед ранее в Минске, по объявлению, за 250 долларов, а в Польше его ремонтировал. Для установления стоимости велосипеда была назначена товароведческая экспертиза», — отметили в ведомстве.
В итоге, судебные эксперты установили, что велосипед выпущен в ограниченной серии в 50 единиц. При этом на нем установлены гидравлические дисковые тормоза и электронные переключатели, детали от ведущих мировых производителей с использованием прочных и легких материалов: карбона, керамики, цветных металлов; покрышки от производителя шин для «Формулы-1».
А самое интересное — рама и некоторые другие элементы покрыты сусальным золотом.
Согласно заключению экспертов, стоимость велосипеда с учетом комплектности и износа составляет более 62 тысяч рублей (порядка $17,8 тысяч).