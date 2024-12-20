В 2025 году в Башкирии на обеспечение лекарствами льготников власти намерены выделить 8 млрд рублей

Лечащий врач назначает схему терапии на основании данных о самочувствии, результатах обследования и клинических рекомендациях. Рецепты при этом выписываются на срок не более трех месяцев. Такой подход позволяет постоянно отслеживать состояние пациента и, это необходимо, вносит коррективы в лечение.