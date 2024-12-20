В 2025 году в Башкирии на обеспечение лекарствами льготников власти намерены выделить 8 млрд рублей

В Башкирии 147 тысяч человек страдают от сахарного диабета. Такие данные привел на своей личной странице в социальных сетях глава Министерства здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
Как утверждает главный внештатный эндокринолог, заведующая отделением эндокринологии Республиканской клинической больницы имени Гумера Куватова Алия Насыртдинова, для раннего выявления осложнений и своевременной коррекции лечения заболевания крайне важно регулярно посещать специалиста.
Лечащий врач назначает схему терапии на основании данных о самочувствии, результатах обследования и клинических рекомендациях. Рецепты при этом выписываются на срок не более трех месяцев. Такой подход позволяет постоянно отслеживать состояние пациента и, это необходимо, вносит коррективы в лечение.
— Для жителей города при переезде важно не забыть прикрепиться к ближайшей поликлинике, а на селе помогает проект «Цифровой ФАП», через который также может быть выписан рецепт, — заявила Насыртдинова.
Как рассказал глава Минздрава Башкирии, на обеспечение лекарствами пациентов льготной категории, включая граждан с сахарным диабетом, в следующем году в бюджете республики предусмотрено более семи миллиардов рублей, дополнительно власти планируют выделить еще порядка одного миллиарда рублей.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.