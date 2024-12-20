Стоимость патента для мигрантов увеличится в Иркутской области в 2025

Стоимость патента (прим. ред. — документ, разрешающий работать на территории РФ) для мигрантов изменится со следующего года. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области со ссылкой на Управление по вопросам миграции регионального Главка полиции.
— С 1 января 2025 стоимость патента в регионе поднимется с 9 144 до 10 854 рублей в месяц, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства.
Важно, что иностранцам, оплатившим налог за 2025 по старой цене, можно не доплачивать остаток. Более того, есть возможность сэкономить — до 31 декабря 2024 стоимость не увеличится.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пьяный водитель за рулем «Honda Vezel», выезжая с рабочего поселка Лесогорск в Иркутской области, не справился с управлением и слетел с дороги в кювет. В аварии погиб пассажир, травмы получили два человека.