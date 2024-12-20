Веерные отключения ещё не начались, а света все равно нет: Где в Кишинёве пятница станет чёрной — публикуем адреса

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщает о запланированных отключениях в Кишиневе в пятницу, 20 декабря 2024.
Буюканы.
Н. Костин, 46, 55, 55/1, Парис, 12/1, 12/2, 12/3 — с 08:50 до 16:30.
Центр.
Чирешилор, 29A, 31−37, Лакулуй, 33−65, 67/1, 36−38, 42−62, 70 — с 09:00 до 17:00.
Рышкановка.
Албишоара, 72/2, 72/3, 76/1, Крамей, 11−13, 22, пер. 3 Крамей, 4, 9, 15, 9, 16−30, И. Заикин, 58, 64, 70−84, Мовила луй Бурчел, 9, 23, 27, 35, 35A, 39−51 — с 09:00 до 17:00.
А. Дога, 24/1, 26, 32, Каля Мошилор, 20 — с 09:30 до 17:00.