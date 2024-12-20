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Мэр Челябинска об уборке дорог: Полностью отказаться от соли не можем

В Челябинске устроили проверку дорожников, которые чистят снег.

Источник: Пресс-служба администрации Челябинска

Мэр Челябинска Алексей Лошкин вечером 19 декабря проверил, как дорожники расчищают снег на улицах. В ночную смену в городе работали 250 спецмашин и 20 рабочих.

— Именно ручной труд показал свою эффективность в уборке тротуаров, остановок, парковок и пешеходных переходов, — заявил Алексей Лошкин.

Мэр поручил не оставлять снежные валы по краям дорог, а как можно скорее вывозить на снегосвалку. Кроме того, он велел городскому Комитету дорожного хозяйства проследить за применением противогололедных средств.

— Полностью отказаться от их использования мы не можем, но нужно следить, чтобы после отработки соль своевременно убиралась с дорог, — заметил Алексей Лошкин.

Как уточнили в КДХ, днем 20 декабря бороться с сугробами будут 635 рабочих и 260 машин.

ЖКХ