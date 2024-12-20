В новогодние дни воронежские водители смогут парковаться бесплатно

Платные парковки в центре Воронежа изменят свой режим работы на время новогодних каникул, рассказал концессионер.
Согласно информации, опубликованной на сайте концессионера платного парковочного пространства, а также на сайте горпарковок, автомобилистам не придется платить за парковку с воскресенья, 29 декабря 2024 года, по среду, 8 января 2025 года включительно. В этот период парковки будут функционировать в режиме выходных и нерабочих праздничных дней, что означает их бесплатное использование.
Однако, стоит обратить внимание, что в субботу, 28 декабря, платные парковки будут работать в обычном режиме, и оплата за парковку в этот день будет взиматься в соответствии с установленными тарифами. Таким образом, у воронежских автомобилистов появится возможность сэкономить на парковке в период праздничных каникул, но при этом необходимо учесть, что 28 декабря парковка остается платной. Бесплатный период продлится более 10 дней.