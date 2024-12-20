В новогодние дни воронежские водители смогут парковаться бесплатно

Однако, стоит обратить внимание, что в субботу, 28 декабря, платные парковки будут работать в обычном режиме, и оплата за парковку в этот день будет взиматься в соответствии с установленными тарифами. Таким образом, у воронежских автомобилистов появится возможность сэкономить на парковке в период праздничных каникул, но при этом необходимо учесть, что 28 декабря парковка остается платной. Бесплатный период продлится более 10 дней.