Казахстан становится трендом астротуризма

«Мы продвигаем этот уникальный аспект нашего природного наследия и привлекаем иностранных туристов, которые ищут необычную связь с космосом. Сейчас Kazakh Tourism работает над созданием специальной инфраструктуры для развития астротуризма. Это включает организацию обзорных точек и экскурсий с профессиональными астрономами. Сегодня туристы все чаще выбирают экологически устойчивые и аутентичные направления. Стремление Казахстана развивать инфраструктуру и сохранять природное ночное небо делают его перспективным местом для астротуризма».