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Омская школьница получила моральную компенсацию после нападения собаки

Суд встал на сторону девочки.

Омский суд взыскал с владельца собаки моральную компенсацию в пользу девочки, которая стала жертвой нападения животного.

В мае 2024 года собака омича несколько раз укусила идущую в школу девочку. Суд установил, что животное находилось без привязи.

В результате нападения собаки школьница получила травмы, а также перенесла сильный стресс. Прокуратура обратилась в суд.

Таврический районный суд Омской области взыскал с владельца животного 50 тыс. рублей моральной компенсации.

Ранее мы писали, что в Омске проводится проверка по факту нападения собак на ребенка.