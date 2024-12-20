Омская школьница получила моральную компенсацию после нападения собаки

Омский суд взыскал с владельца собаки моральную компенсацию в пользу девочки, которая стала жертвой нападения животного.
В мае 2024 года собака омича несколько раз укусила идущую в школу девочку. Суд установил, что животное находилось без привязи.
В результате нападения собаки школьница получила травмы, а также перенесла сильный стресс. Прокуратура обратилась в суд.
Таврический районный суд Омской области взыскал с владельца животного 50 тыс. рублей моральной компенсации.
Ранее мы писали, что в Омске проводится проверка по факту нападения собак на ребенка.