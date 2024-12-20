Власти Казани определили границы для запрета продажи алкоголя. Соответствующее распоряжение опубликовано в еженедельном сборнике документов и правовых актов исполкома города.
Согласно документу, алкоголь нельзя продавать в пределах 30−50 метров от следующих объектов: зданий и помещений образовательных организаций; зданий, строений, сооружений, помещений организаций, обучающих несовершеннолетних; спортивных сооружений; боевых позиций войск, полигонов, узлов связи, расположений воинских частей, специальных технологических комплексов; вокзалов, аэропортов; мест повышенной опасности.
В 2022 году в столице Татарстана была создана специальная комиссия для определения территорий, где не допускается продажа алкоголя в заведениях общественного питания.
Напомним, в марте в Татарстане хотели запретить продажу алкоголя после 22.00 в кафе и барах.