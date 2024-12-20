Новочеркасские энергетики подвели итоги года перед профессиональным праздником

В России 22 декабря отмечается День энергетика. В преддверии профессионального праздника итоги работы энергетической службы подвели на НЭВЗе.
Отмечено, что все запланированные на 2024 год работы успешно выполнены. Были проведены такие работы, как капитальный ремонт трубопровода канализации, напорного канализационного коллектора от насосной станции до песколовок, замена отопления заводоуправления, модельного участка. На данный момент в цехе ремонта подвижного состава и на участке приемо-сдаточных испытаний производится модернизация системы освещения предприятия.
Деятельность энергетической службы НЭВЗа имеет существенное значение для бесперебойной и качественной работы предприятия. В цехе энергообеспечения и обслуживания электрооборудования, а также в отделе главного энергетика трудятся грамотные специалисты, настоящие профессионалы своего дела. Они обеспечивают производственные мощности завода всеми необходимыми энергоносителями. На предприятии активно внедряется программа энергосбережения — комплекс работ, позволяющий получить экономию энергоресурсов и использовать их более эффективно.
В основные функции энергетической службы входит обеспечение бесперебойной работы всех энергетических систем завода, а также их модернизация. Эффективное использование энергоресурсов способствует повышению производительности, оптимизации производственных процессов и снижению воздействия на окружающую среду.
По словам представителя предприятия, энергетик — это призвание, объединяющее тех, на кого всегда можно положиться, людей надежных и умелых, всегда осознающих всю меру своей ответственности и принимающих верные решения в самых непростых ситуациях, каждый день в любое время.