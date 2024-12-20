Юрист сказала о возврате денег белорусам, если не вся семья полетела по путевке. Подробности изданию «На страже» озвучила юрисконсульт Анастасия Рудак.
Сообщается, что пара с маленьким ребенком приняла решение отдохнуть в Таиланде. Через турагента они заключили договор на оказание услуг. За две недели до отдыха семье был выставлен счет на 10 230 рублей. Однако незадолго до вылета глава семьи сломал ногу, серьезно повредив связки и голень. Мужчине несколько раз продлевали больничный. По указанной причине он остался дома, а мать и ребенок отправились в Таиланд.
Говорится, что за неделю до начала тура женщина через личный кабинет на сайте компании оставила заявку на аннулирование договора в той части, которая касалась ее супруга. Общая сумму составила 3200 рублей. Кроме того, она обратилась за юридической консультацией к адвокату. Женщина была уверена, что, согласно медицинским показаниям, им должны вернуть деньги.
По итогу тур для мужчины отменили. Указывается, что на адрес юридического лица были направлены все документы, которые подтверждали перелом ноги. Уже на следующий день информация поступила в авиакомпанию для возврата денег за билет.
Говорится, что после путешествия в офисе туроператора сказали, что вернуть деньги за билет по медпоказаниям нельзя, уточнив, что назад можно получить только стоимость таксы. Со стороны агента был запрошен официальный ответ от авиакомпании и калькуляция фактически понесенных расходов. Но на это ему ответили, что заявление находится в юридическом отделе на рассмотрении.
Запрос повторили через некоторое время, однако ответ остался без изменений. Женщина приняла решение направить в компанию, а также в турагентство письменные претензии, в которых просила вернуть деньги за услуги, которые не были оказаны ее супругу. Кроме того, она просила представить документы, которые подтверждали бы фактически понесенные расходы, принять меры по их минимизации и получить официальное решение авиакомпании.
На это турагент сказал, что все возможные меры были предприняты, однако ответ от туроператора так и не был получен. Что касается повторного запроса, то он привел к аналогичному результату.
Юрисконсульт обратила внимание на то, что было составлено исковое заявление о защите прав потребителя. Она добавила, что на заседании представитель туроператора сказал о том, что они были готовы вернуть сумму, которая эквивалентна 99 долларам. Остальная часть денег была фактически понесенными расходами. Но соответствующих доказательств со стороны ответчика предоставлено не было.
Кроме того, выяснилось, что туроператор не запросил у истицы справку от лечащего врача о противопоказаниях на авиаперелет ввиду травмы, а также у него не оказалось подтверждения о направлении авиаперевозчику документов и сведений, достаточных для возврата уплаченных за авиаперевозку денег.
Суд решил взыскать с ответчика в пользу истицы по договору более 3000 рублей. Также было взыскано 500 рублей неустойки за нарушение срока удовлетворения требований потребителя и столько же — компенсации морального вреда.
Тем временем в Мозыре женщина отсудила 10 000 рублей за некачественную пластическую операцию.
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