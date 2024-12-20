Юрист сказала о возврате денег белорусам, если не вся семья полетела по путевке

Запрос повторили через некоторое время, однако ответ остался без изменений. Женщина приняла решение направить в компанию, а также в турагентство письменные претензии, в которых просила вернуть деньги за услуги, которые не были оказаны ее супругу. Кроме того, она просила представить документы, которые подтверждали бы фактически понесенные расходы, принять меры по их минимизации и получить официальное решение авиакомпании.