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Власти района Башкирии только после иска в суд предоставили 2-летней девочке-инвалиду благоустроенное жилье

В Башкирии чиновников через суд обязали дать жилье 2-летней девочке-инвалиду.

Источник: Комсомольская правда

В Кигинском районе Башкирии двухлетняя девочка-инвалид получила необходимое жилье только после вмешательства прокуратуры. Об этом рассказала пресс-службы надзорного ведомства.

Малолетняя инвалид-колясочник живет в квартире на втором этаже жилого дома. По итогам обследования жилье признали непригодным для ее проживания, и в связи этим девочку включили в список нуждающихся.

Тем не менее, муниципалитет свои обязательства не выполнил. Прокуратура направила в суд иск об обязании органа местного самоуправления предоставить девочке благоустроенное жилое помещение. Инстанция его удовлетворила. Решение суда еще не вступило в законную силу.

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