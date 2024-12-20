Власти района Башкирии только после иска в суд предоставили 2-летней девочке-инвалиду благоустроенное жилье

Тем не менее, муниципалитет свои обязательства не выполнил. Прокуратура направила в суд иск об обязании органа местного самоуправления предоставить девочке благоустроенное жилое помещение. Инстанция его удовлетворила. Решение суда еще не вступило в законную силу.