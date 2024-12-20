Ученые с помощью ИИ скоро смогут почти мгновенно создавать материалы и лекарства

«Если говорить про нашу область, ее можно назвать вычислительным материаловедением. Мы используем методы моделирования для предсказания структуры и свойств материалов, условий их синтеза и работы. Раньше создание материала для буровых резцов могло занять пять лет и более, а мы с помощью компьютерного моделирования и ИИ справились меньше чем за два года. К 2030 году мы еще больше сократим эти сроки, создавая материалы буквально “под заказ”, — сказал он.