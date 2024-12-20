Совфед одобрил закон о попечительском совете РАН

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который закрепляет роль попечительского совета Российской академии наук (РАН) в системе органов управления академии с определением его задач и функций.
Документ был внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным. Согласно закону, попечительский совет РАН будет рассматривать вопросы, касающиеся продвижения важнейших научных достижений и использования результатов стратегически значимых научных исследований. Как отмечается в сопроводительных документах к закону, это создаст условия для инициирования Российской академией наук междисциплинарных проектов по приоритетным направлениям. В документах также говорится, что реализация совместных проектов РАН и ее региональных отделений с бизнесом будет способствовать в том числе удовлетворению значимых потребностей экономики и социальной сферы субъектов РФ и обеспечению технологического суверенитета страны.
Попечительский совет РАН также будет заниматься организационными вопросами, связанными с деятельностью академии. В их числе согласование создания, реорганизации и ликвидации региональных отделений академии, определения предельного количества ее членов, возможных мер государственной поддержки и иные вопросы.
Согласно закону, попечительский совет возглавляет президент РФ, который формирует состав совета с учетом предложений президиума Российской академии наук. В него будут входить не более 20 членов, в том числе президент РАН.
Как говорится в законе, попечительский совет создается в целях оказания содействия развитию Российской академии наук, решению перспективных и текущих задач. Совет действует на основе принципов добровольности членства, равноправия членов и гласности. Члены совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.