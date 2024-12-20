Совфед одобрил закон о попечительском совете РАН

Документ был внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным. Согласно закону, попечительский совет РАН будет рассматривать вопросы, касающиеся продвижения важнейших научных достижений и использования результатов стратегически значимых научных исследований. Как отмечается в сопроводительных документах к закону, это создаст условия для инициирования Российской академией наук междисциплинарных проектов по приоритетным направлениям. В документах также говорится, что реализация совместных проектов РАН и ее региональных отделений с бизнесом будет способствовать в том числе удовлетворению значимых потребностей экономики и социальной сферы субъектов РФ и обеспечению технологического суверенитета страны.