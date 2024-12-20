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Новогоднюю елку зажгли в Тракторозаводском районе Волгограда

Зимняя красавица засияла на площади Аттракционов в микрорайоне Спартановка в четверг, 19 декабря.

Зажжение праздничных огней на главной елке района не обошлось без Деда Мороза и Снегурочки. Активными участниками праздника стали юные волгоградцы, для которых была подготовлена масштабная развлекательная программа. Также для гостей организовали яркие вокальные номера и новогоднюю ярмарку, сообщили в соцсетях представители ДК Тракторозаводского района.

Напомним, что торжественное открытие главной новогодней елки Волгограда пройдет в ЦПКиО в это воскресенье, 22 декабря. Жителей и гостей областного центра ждет развлекательная программа с танцами, песнями, играми, разнообразными интерактивами и выступлением артистов.