Выходные дни в Хабаровском крае станут необычайно холодными

В предстоящие выходные в Хабаровском крае будет морозно и без существенных осадков. Суббота и воскресенье окажутся самыми холодными днями уходящей недели.
— Прогнозируется западный ветер 5−10 метров в секунду, ночной фон температур практически на всей территории края −25…-33, на побережье Охотского моря −15…-23, в горах Аяно-Майского района — 40 градусов, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. — Дневной фон температур — 15…-20, с холодными местами до −30, на побережье −10…-15 градусов. Это на шесть — семь градусов ниже нормы.
В Хабаровске ожидается погода без существенных осадков, небольшой ветер 4−9 метров в секунду, ночью −29…-31, днем −19…-20 градусов. Такие низкие температуры обусловлены приходом холодной воздушной массы.
— На следующей неделе станет немного теплее, правда, в понедельник ожидается еще холодная ночь, а в середине недели — 25 и 26 декабря — мы ждем небольшой снег, — говорит Галина Брынцева. — И тогда ночные температуры немного подрастут до −18…-23 градусов, в остальные дни в Хабаровске −25…-26 градусов. Дневной фон температур −15…-17 градусов. Мы приблизимся к декабрьской норме.
По предварительному прогнозу синоптиков, 31 декабря в Хабаровске выпадет небольшой снег, который сохранится и всю первую половину новогодней ночи. Вечером столбики термометров опустятся до отметки −22 градуса, ночью станет холоднее, −25…- 27 градусов.
День зимнего солнцестояния выпадает на 21 декабря. Солнце достигает своей наименьшей высоты над горизонтом и наступает самый короткий день в году, что знаменует начало астрономической зимы.
С давних времен это время считалось важным периодом, когда можно подвести итоги и начать строить планы на будущее.
Солнцестояние наступает дважды в году — зимой и летом. Это происходит из-за наклона оси вращения Земли. Северное полушарие наклонено к Солнцу в течение одной половины года, Южное — в течение другой.
Таким образом, на одной части света наступает астрономическое лето, а на другой — астрономическая зима, которая длится до наступления весеннего равноденствия — в 2025 году оно выпадает на 20 марта.
При этом в течение суток положение Солнца над горизонтом практически не меняется. Оно словно застывает в зените и стоит без движения, благодаря чему явление и получило свое название.
Длительность светового дня 21 декабря составит всего семь часов. Соответственно, ночь продлится 17 часов и станет самой длинной в году.