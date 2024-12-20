Выходные дни в Хабаровском крае станут необычайно холодными

— На следующей неделе станет немного теплее, правда, в понедельник ожидается еще холодная ночь, а в середине недели — 25 и 26 декабря — мы ждем небольшой снег, — говорит Галина Брынцева. — И тогда ночные температуры немного подрастут до −18…-23 градусов, в остальные дни в Хабаровске −25…-26 градусов. Дневной фон температур −15…-17 градусов. Мы приблизимся к декабрьской норме.