В Новосибирске поставили оперу «Двенадцать месяцев»

— Мы обратились к сказке, которую обычно считают новогодней, но решили ее совершенно в ином ключе, чем, к примеру, наш зимний «Морозко». Нам хотелось сделать современный спектакль, чтобы дети постарше нашли в нем свои ассоциации. Собрали краски каждого времени года и каждого календарного месяца, ведь всем нам зимой не хватает летних ярких цветов, а летом — зимней палитры. Поэтому наша основная идея — двенадцать месяцев как двенадцать ярких красок, в основе визуального решения — палитра и мольберт, а каждый месяц — художник, создающий свою неповторимую картину, — рассказал о новом творческом проекте главный режиссер НОВАТа, заслуженный деятель искусств РФ Вячеслав Стародубцев.