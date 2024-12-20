В Новосибирске поставили оперу «Двенадцать месяцев»

Новогоднюю сказку для своих зрителей подготовил Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ) — премьеру оперы петербургского композитора Сергея Баневича «Двенадцать месяцев». Этим спектаклем театр открыл сезон зимних праздничных постановок.
«Двенадцать месяцев» пополнили коллекцию семейных опер, идущих на Малой сцене.
— Мы обратились к сказке, которую обычно считают новогодней, но решили ее совершенно в ином ключе, чем, к примеру, наш зимний «Морозко». Нам хотелось сделать современный спектакль, чтобы дети постарше нашли в нем свои ассоциации. Собрали краски каждого времени года и каждого календарного месяца, ведь всем нам зимой не хватает летних ярких цветов, а летом — зимней палитры. Поэтому наша основная идея — двенадцать месяцев как двенадцать ярких красок, в основе визуального решения — палитра и мольберт, а каждый месяц — художник, создающий свою неповторимую картину, — рассказал о новом творческом проекте главный режиссер НОВАТа, заслуженный деятель искусств РФ Вячеслав Стародубцев.
Оперу «Двенадцать месяцев» композитора Сергея Баневича впервые поставили в Новосибирске, но местным театралам знакомо его творчество: на Большой сцене ранее шла опера «История Кая и Герды», а сейчас на Малой сцене идет его красочный музыкальный спектакль «Стойкий оловянный солдатик».
Музыкальным руководителем постановки выступил дирижер Евгений Волынский, который каждый детский спектакль превращает в веселый музыкальный праздник. По словам художника, автора декораций и костюмов Тимура Гуляева, взрослым, работающим над спектаклем, хотелось создать на сцене чудесный мир, полный сюрпризов и неожиданностей.
Поэтому, как и во всех детских постановках, в «Двенадцати месяцах» не обошлось без видеоконтента от художника Вадима Дуленко. Пластический рисунок спектакля создан Сергеем Захариным, световое решение — Ириной Вторниковой.
Партию Падчерицы в премьерных показах исполнили восходящие звезды новосибирской оперной труппы Екатерина Бегунович и Кристина Калинина. В роли Королевы выступили Диана Белозор и Дарья Шувалова. Особенностью этой премьеры стало участие в спектаклях студентов Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки, исполнивших партии братьев-месяцев.
— Студенты органично влились в нашу большую музыкальную семью. То, о чем мы долго говорили, стало реальностью. Сначала было не понятно, смогут ли они интегрироваться в процесс, но все получилось, — поделился Вячеслав Стародубцев. — Без солистов нашего театра, их профессионализма были бы невозможны детские спектакли. Для детей надо делать все как для взрослых, но лучше и искреннее.
Кстати.
В Санкт-Петербурге состоялась церемония вручения IX Национальной оперной премии «Онегин». Специальным призом жюри отмечен цикл детских опер «Пушкиниана» — авторский проект главного режиссера НОВАТа Вячеслава Стародубцева. В него вошли спектакли «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Сказка о царе Салтане».