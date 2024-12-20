В шести округах столицы временно изменится схема движения транспорта

В нескольких районах столицы в конце декабря ограничат движение транспорта. Это связано со строительными, реставрационными и монтажными работами, а также с киносъемками.
С 23 декабря 2024 до 31 марта 2025 года на Амурской улице будет недоступна для движения одна полоса в связи с реконструкцией инженерных сетей. Кроме того, на одном из участков ограничения запретят парковку.
С 25 декабря 2024 до 15 августа 2025 года на участках улицы Маршала Еременко автомобилисты не смогут проехать по одной — двум полосам. Помимо этого, в местах там нельзя будет парковаться. Ограничения вводят в связи со строительством инженерных сетей.
С 20 декабря 2024 до 28 июня 2025 года на участках Колпачного и Хохловского переулков будет недоступна для движения одна полоса. На участке Колпачного переулка запретят парковку. Ограничения вводят в связи с реставрацией здания.
С 23 декабря 2024 до 30 апреля 2025 года на участках улицы Пушковых будет недоступна для движения транспорта одна полоса в связи со строительством инженерных сетей.
С 20 декабря 2024 до 20 февраля 2025 года на участке съезда с проспекта Багратиона на внутреннюю сторону Московской кольцевой автомобильной дороги для автомобилистов закроют одну из полос. Ограничения связаны с ремонтными работами.
С 22 до 26 декабря и с 30 до 31 декабря с 00:01 до 05:00 на участке Моховой улицы закроют для движения одну полосу в связи с монтажными и демонтажными работами.
22 декабря в период с 18:00 до 20:00 Проектируемый проезд № 6257 закроют для движения не более чем на пять минут в связи с киносъемками.
С 20 до 25 декабря на участке Проектируемого проезда № 1033 будет недоступна для движения одна полоса из-за проведения ремонтных работ.
Автомобилистов просят обращать внимание на знаки и заранее выбирать пути объезда.