В шести округах столицы временно изменится схема движения транспорта

С 25 декабря 2024 до 15 августа 2025 года на участках улицы Маршала Еременко автомобилисты не смогут проехать по одной — двум полосам. Помимо этого, в местах там нельзя будет парковаться. Ограничения вводят в связи со строительством инженерных сетей.