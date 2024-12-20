Члены гаражного кооператива во Владивостоке держат в мусорной осаде соседние дома

Вид на гаражный кооператив и стихийную свалку открывается жильцам домов № 3 и № 5. Горожане обращают внимание, что контейнеров для мусора на территории кооператива нет, но автомобилисты регулярно этот мусор сжигают, запахом гари, в том числе от старых резиновых покрышек, вынуждены дышать жильцы, не имеющие к кооперативу никакого отношения. Воздействовать на членов кооператива жильцам не удалось, а городская администрация в ответ на многочисленные обращения, как пишут возмущённые граждане, неоднократно обещала включить уборку проблемной территории в план ближайших санитарных мероприятий, но мусор так никто и не вывез.