Члены гаражного кооператива во Владивостоке держат в мусорной осаде соседние дома

Вид на гаражный кооператив и стихийную свалку открывается жильцам домов № 3 и № 5. Горожане обращают внимание, что контейнеров для мусора на территории кооператива нет, но автомобилисты регулярно этот мусор сжигают, запахом гари, в том числе от старых резиновых покрышек, вынуждены дышать жильцы, не имеющие к кооперативу никакого отношения. Воздействовать на членов кооператива жильцам не удалось, а городская администрация в ответ на многочисленные обращения, как пишут возмущённые граждане, неоднократно обещала включить уборку проблемной территории в план ближайших санитарных мероприятий, но мусор так никто и не вывез.
Жители улицы Шошина с сарказмом отмечают, что «мэры Владивостока меняются чаще, чем до гаражного кооператива доходят дворники». Горожане надеются, что городская администрация всё-таки обяжет членов гаражного кооператива навести на своей территории порядок и оборудует здесь площадку для сбора отходов, которая будет включена в карту «Приморского экологического оператора».
Отметим, что горевший мусор уже может довести до уголовного дела одну из управляющих компаний во Владивостоке: 15 декабря возле многоквартирного дома на Народном проспекте горела стихийная свалка, образовавшаяся под окнами дома потому, что официальной благоустроенной контейнерной площадки для жильцов не было, хотя организация такого места является обязанностью управляющей организации. В результате пожара критически пострадала квартира на первом этаже дома, хозяйка жилища и её малолетняя дочь лишились единственного жилья.