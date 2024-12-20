Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Большинство жителей Новосибирской области ожидает повышения зарплат в 2025 году

Исследование SuperJob выявило ожидания сотрудников и планы работодателей на следующий год.

Источник: Freepik

В преддверии нового года многие новосибирцы строят планы на будущее, и одним из главных пунктов в этих планах является финансовое благополучие. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел опрос среди жителей Новосибирска и представителей компаний, чтобы выяснить их ожидания и планы относительно заработной платы в 2025 году. Результаты исследования оказались весьма интересными и показали, что большинство сотрудников надеется на повышение доходов.

Согласно данным опроса, 57% новосибирцев рассчитывают на увеличение заработной платы в 2025 году. При этом молодые специалисты до 35 лет более оптимистичны в своих ожиданиях: 58% из них надеются на рост доходов, в то время как среди опрошенных старше 45 лет таких 51%. Интересно, что наиболее уверенными в повышении зарплаты являются горожане с доходом от 100 тысяч рублей (65%).

Среди различных профессиональных групп наиболее часто ожидают пересмотра оклада водители грузовых автомобилей (67%) и HR-менеджеры (65%). Также на повышение заработка рассчитывают экономисты и менеджеры по работе с клиентами (по 64%). Не отстают от них и представители IT-сферы, медицинские сестры и маркетологи (по 62%). Менее всего надежд на повышение зарплаты у офис-менеджеров (26%), пиарщиков (35%) и аналитиков (37%).

Примечательно, что в транспортно-логистической отрасли средние зарплатные предложения уже выросли на 12% за год, а в сфере HR — на 11,7%. Также наблюдается рост в IT-секторе (11,9%), коммерческой медицине (9,7%) и маркетинге (10,5%). Работодатели также не остаются в стороне: 52% организаций планируют провести индексацию заработных плат в ближайшее время. При этом 51% компаний уже повышали оклады менее полугода назад, а 32% — от полугода до года назад.

Опрос SuperJob показал, что большинство новосибирцев с оптимизмом смотрят в будущее и надеются на повышение заработной платы в следующем году. Ожидания сотрудников подкрепляются и планами работодателей по индексации окладов, что свидетельствует о положительной динамике на рынке труда Новосибирска.

Опрос проводился в период с 1 по 19 декабря 2024 года.

социология