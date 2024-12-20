Большинство жителей Новосибирской области ожидает повышения зарплат в 2025 году

Примечательно, что в транспортно-логистической отрасли средние зарплатные предложения уже выросли на 12% за год, а в сфере HR — на 11,7%. Также наблюдается рост в IT-секторе (11,9%), коммерческой медицине (9,7%) и маркетинге (10,5%). Работодатели также не остаются в стороне: 52% организаций планируют провести индексацию заработных плат в ближайшее время. При этом 51% компаний уже повышали оклады менее полугода назад, а 32% — от полугода до года назад.