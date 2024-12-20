На красноярской Аллее олимпийской славы установят звезду Матвея Якушева

Напомним, Матвей Якушев стал первым за 12 лет красноярцем, который завоевал золото на летних Паралимпийских играх. В Париже он стал первым в прыжке в длину, попутно установив рекорд Европы. За победу Матвей был отмечен орденом Дружбы, а также получил звание заслуженного мастера спорта.