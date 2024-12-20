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На красноярской Аллее олимпийской славы установят звезду Матвея Якушева

Матвей Якушев, победивший на Паралимпиаде, будет отмечен на красноярской Аллее олимпийской славы у «Арены. Север». Там появится звезда имени чемпиона.

Источник: Правительство Красноярского края

Об этом в интервью Gornovosti рассказал министр спорта Денис Петровский.

С инициативой отметить Якушева выступили общественные организации и ветераны спорта. Специальная звезда уже изготовлена. К её монтажу специалисты приступят весной, когда в Красноярске установится тёплая погода.

Напомним, Матвей Якушев стал первым за 12 лет красноярцем, который завоевал золото на летних Паралимпийских играх. В Париже он стал первым в прыжке в длину, попутно установив рекорд Европы. За победу Матвей был отмечен орденом Дружбы, а также получил звание заслуженного мастера спорта.