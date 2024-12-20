Суд вынес приговор жительнице Ишимбая, которая четыре года «зарабатывала» на своем мертвом ребенке-инвалиде

В башкирском городе Ишимбай женщина предстала перед судом за мошенничество. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
Напомним, 45-летняя обвиняемая с 2013 года получала пенсии и другие социальные выплаты по уходу за малолетней дочерью, признанной инвалидом. Несмотря на то, что в апреле 2020-го ребенок умер, мать не стала сообщать об этом в Фонд пенсионного и социального страхования и продолжала получать деньги. С мая 2020-го по март 2024-го на ее банковский счет поступило почти полтора миллиона рублей, которыми она распорядилась по своему усмотрению.
На женщину завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Она признала вину и все возместила. Материалы дела направлены в Ишимбайский городской суд для рассмотрения по существу. Ишимбайский городской суд назначил ей два года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Приговор еще не вступил в законную силу.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.