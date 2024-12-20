Создана антимикробная ткань с улучшенными качествами для медицинских нужд

Как пояснили в вузе, в отличие от антимикробных покрытий, которые существовали ранее, в самарском варианте используется разработанный в университете стабилизатор, который не дает наночастицам серебра соединяться в агломерации, что характерно для этого металла. При объединении наночастиц меняются свойства серебра и снижается антимикробный эффект, соответственно, самарская разработка лишена этого недостатка. За счет более высокой эффективности для производства покрытия требуется в 10 раз меньше серебра, что удешевляет изготовление. Разработчики начали процесс получения патента на изобретение.