Создана антимикробная ткань с улучшенными качествами для медицинских нужд

САМАРА, 20 декабря. /ТАСС/. Усовершенствованное антимикробное покрытие «Наногардиан» для нанесения на ткань, которое найдет применение в медицине и на фронте, разработали в Самарском университете имени Королева. Одежда или перевязочный материал из такой ткани могут снижать риски развития инфекций и ускорять заживление ран, аналогов ткани с подобными характеристиками в России нет, сообщили в пресс-службе вуза.
«Мы разработали и испытали инновационное антибактериальное покрытие на основе модифицированных природных полимеров с разветвленной молекулярной структурой и наночастицами серебра, которые заключены в полимерную матрицу. Аналогов антимикробной ткани с такими характеристиками в России нет», — привела пресс-служба слова магистранта кафедры биохимии, биотехнологии и биоинженерии института естественных и математических наук Самарского университета имени Королева Виктории Салаховой.
Как пояснили в вузе, в отличие от антимикробных покрытий, которые существовали ранее, в самарском варианте используется разработанный в университете стабилизатор, который не дает наночастицам серебра соединяться в агломерации, что характерно для этого металла. При объединении наночастиц меняются свойства серебра и снижается антимикробный эффект, соответственно, самарская разработка лишена этого недостатка. За счет более высокой эффективности для производства покрытия требуется в 10 раз меньше серебра, что удешевляет изготовление. Разработчики начали процесс получения патента на изобретение.
В основе разработки, получившей название «Наногардиан», лежит технология нанесения на текстиль композитного бактерицидного покрытия из природных полимеров и наночастиц серебра. Антимикробный композит состоит из комбинаций различных агентов с высоким бактериостатическим и фунгистатическим действием, которые препятствуют поглощению микробами питательных веществ из окружающей среды и предотвращают развитие бактерий и грибков, снижают риски контактного инфицирования. Эти свойства делают материал пригодным и для использования в полевых условиях, отмечают в вузе. В ходе испытаний самарская разработка показала достаточную эффективность в борьбе с различными бактериями. В перспективе планируется создать производство по выпуску такой ткани и вывести продукт на рынок.