Опубликованы 10 секс-скандалов в Новосибирске в 2024 году: разврат хоккеистов и утехи на пляже

На одной из лекций в Новосибирске к психологу Марку Бартону выбежала девушка с криками о сексе. Подойдя к Бартону, она спросила, помнит ли он ее. Получив отрицательный ответ, она повернулась спиной к нему. Психолог отметил, что не узнаёт ее с этого ракурса, но вспомнил, что встречал ее в апреле. Затем девушка обратилась к аудитории, заявив, что хочет секса и отношений, и попросила благословения, на что Бартон посоветовал ей успокоиться.