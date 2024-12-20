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Новосибирские школьники получат бесплатный проезд на каникулы

Школьники Новосибирска смогут воспользоваться общественным транспортом без оплаты с 28 декабря до 12 января.

Источник: Freepik

На период зимних каникул новосибирским школьникам предоставят возможность бесплатного проезда на всех видах общественного транспорта.

«Учащиеся смогут ездить на трамваях, троллейбусах, метро и муниципальных автобусах без оплаты при предъявлении справки из школы», — сообщил мэр города Максим Кудрявцев через свой Telegram-канал.

Льгота будет действовать с 28 декабря по 12 января включительно.

Недавно от новостных порталов стало известно о повышении тарифов на транспорт, так с 23 декабря стоимость проезда в муниципальном транспорте повысится до 40 рублей, а на некоторые маршрутные такси цена вырастет до 60 рублей за поездку.

Глеб Хаистов