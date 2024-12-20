С начала декабря 2024 года в Ростовскую область завезли 49 тонн сухофруктов из Узбекистана. Товар был отправлен на батайский склад временного хранения, рассказали в управлении Россельхознадзора.
— Специалисты проконтролировали поставку 22 тонн смеси сухофруктов, 26 тонн изюма и одной тонны чернослива, — перечислили в надзорном ведомстве.
Выяснилось, что продукцию ввезли в соответствии с нормами и правилами. Претензий к качеству товара не было, поэтому после проверки его выпустили в обращение.
Напомним, из Ростовской области в Саудовскую Аравию отправили 27 тонн мяса птицы.