Новосибирские кардиохирурги впервые провели пересадку сердца подростку

Лечащий врач, детский кардиолог Ольга Александровна Суздалова, рассказала, что три года назад, когда в России только начали имплантировать детям аппараты механической поддержки сердца, у них были сомнения, так как не было опыта, чтобы предсказать, что ждет этих детей. Теперь, по примеру Лилии, они знают, что все было не зря. Она отметила, что это была первая трансплантация сердца ребенку после длительной механической поддержки, и они с гордостью отпускают пациентку в долгую взрослую жизнь. Также врач добавила, что помимо усилий большой команды врачей, важную роль в успехе сыграл удивительный характер Лилии. За два года она ни разу не проявила слабости и всегда сохраняла позитивный настрой, заряжая всех своей верой в успех, даже в самые трудные моменты.