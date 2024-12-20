Новосибирские кардиохирурги впервые провели пересадку сердца подростку

В Центре Мешалкина успешно провели первую трансплантацию сердца подростку, который ранее жил с «искусственным сердцем».
Лилия, девятиклассница из Приморского края, была доставлена в центр в день своего 16-летия, 14 декабря 2022 года. У нее развилась прогрессирующая сердечная недостаточность, и медикаментозная терапия не помогла. Врачам оставалось лишь одно решение — трансплантация сердца, но найти подходящий донорский орган было сложно из-за ограничений в детском донорстве. Чтобы поддержать пациентку до операции, ей имплантировали современный аппарат, заменяющий левый желудочек. Он весил 2 кг и был подключен к батарее, которую она носила в специальной сумке. Несмотря на ограничения, Лилия продолжала заниматься любимыми увлечениями, сдавала экзамены и даже танцевала на выпускном.
29 сентября 2024 года, во Всемирный день сердца, команда кардиохирургов успешно провела трансплантацию донорского органа, ставшую второй в истории центра для несовершеннолетних и первой для подростка, ранее использовавшего «искусственное сердце». Операция была сложной и длилась долго, так как требовалось удалить механическую систему и спайки вокруг сердца.
Пациентка пережила сложный послеоперационный период: донорское сердце не сразу заработало должным образом, и более месяца весь Центр следил за состоянием девушки, находившейся в реанимации. Тем не менее, эта история завершилась победой.
14 декабря, накануне выписки, Лилия в третий раз отметила день рождения в окружении врачей Центра Мешалкина, на этот раз отмечая свое совершеннолетие. Сегодня она возвращается домой.
Лечащий врач, детский кардиолог Ольга Александровна Суздалова, рассказала, что три года назад, когда в России только начали имплантировать детям аппараты механической поддержки сердца, у них были сомнения, так как не было опыта, чтобы предсказать, что ждет этих детей. Теперь, по примеру Лилии, они знают, что все было не зря. Она отметила, что это была первая трансплантация сердца ребенку после длительной механической поддержки, и они с гордостью отпускают пациентку в долгую взрослую жизнь. Также врач добавила, что помимо усилий большой команды врачей, важную роль в успехе сыграл удивительный характер Лилии. За два года она ни разу не проявила слабости и всегда сохраняла позитивный настрой, заряжая всех своей верой в успех, даже в самые трудные моменты.