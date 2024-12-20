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Общая задолженность жителей Пермского края за услуги ЖКХ достигла 2 млрд рублей

Выявление должников судебные приставы проводят на всей территории Прикамья.

Источник: Комсомольская правда

Судебные приставы в течение недели на всей территории Пермского края провели серию мероприятий по выявлению местонахождения должников по ЖКХ и их имущества. Общая задолженность жителей региона за свет, теплоснабжение и газ достигла 2 млрд руб.

Приставы наложили арест на ликвидное имущество должников, включая их автомобили и дорогостоящую электронику. Меру воздействия они применили к жителям региона, имеющим долг за услуги ЖКХ свыше 3 тыс. руб.

Узнать о задолженностях и оплачивать их можно на сайте ГУФССП России по Пермскому краю с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств».

В Пермском крае прокуратура проверит законность повышения платы за отопление. Краевые власти утвердили новые нормативы потребления коммунальной услуги с октября 2024 года.

ЖКХ