В Иркутске во время рейда проверят места продажи пиротехники

В Иркутске пройдут рейды, во время которых выявят контрафактную пиротехническую продукцию. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, проверят торговые центры, рынки и крупные магазины.
— При покупке фейерверков и салютов необходимо обратить внимание на наличие сертификата. Мы, в свою очередь, проверяем документы на пиротехнические изделия, разрешение на торговлю, специализацию продавца. За продажу контрафактной продукции можно получить штраф — от 5000 до 15000 рублей с последующий конфискацией фальсифицированных товаров, — поделился начальник отдела контроля департамента потребительского рынка администрации Александр Лобода.
Также важно, что пиротехникой можно пользоваться лишь на открытом воздухе и в специально отведенных местах. Запрещено бросать петарды в людей и животных, по возможности при себе лучше иметь огнетушитель или воду.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что два человек погибли на пожаре в Усольском районе из-за короткого замыкания.