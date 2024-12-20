Определены пути распространения опасного моллюска в водоемах России

АРХАНГЕЛЬСК, 20 декабря. /ТАСС/. Ученые Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Лаверова Уральского отделения РАН (ФИЦКИА, Архангельск) впервые при помощи генетических исследований определили пути распространения по водоемам России, а также стран Европы опасного моллюска Речная дрейссена (Dreissena polymorpha). Как рассказал ТАСС директор центра, член-корреспондент РАН Иван Болотов, биологи провели исследования в бассейнах Черного, Азовского, Каспийского, Белого и Балтийского морей.
«Этот вид интересный, он инвазивный, относится к числу агрессивных инвайдеров. Он очень важен с точки зрения работы гидротехнических сооружений, потому что может вызывать нарушения работы гидроэлектростанций и т.д. Если ситуация по Западной Европе и Северной Америке изучена хорошо, то у нас территории РФ и Белоруссии было немного исследований, — сказал Болотов. — Интрига заключалась в том, что этот вид широко распространен у нас на Европейском Севере. Вид чужеродный. А откуда он к нам пришел — было неизвестно. Поэтому пришлось провести исследования в бассейнах Черного, Азовского, Балтийского морей, все это сравнить и промоделировать».
Речная дрейссена (Dreissena polymorpha) — крупный двустворчатый моллюск с полосатой окраской раковины, его иногда называют «моллюск-зебра». За последние десятилетия он значительно расширил границы ареала, продвинувшись далеко на север. Дрейссена способна образовывать плотные скопления, которые могут даже нарушать работу гидротехнических объектов. Известны случаи в США, когда друзы моллюсков в трубопроводах снижали эффективность систем охлаждения и оборотного водоснабжения.
Впервые дрейссену обнаружили в реке Урал, которая впадает в Каспийское море, в 1769 году. Нативный (природный) ареал этого моллюска — реки Понто-Каспия (бассейнов Черного, Азовского и Каспийского морей). В другие регионы она распространилась во многом благодаря деятельности человека: строительству каналов и развитию судоходства. «Дрейссена входит список 100 наиболее опасных чужеродных видов в мире, к дрейссене пристальное внимание во всем мире, потому что она очень агрессивный инвайдер, она трансформирует экосистемы, — пояснила ТАСС директор Института биогеографии и генетических ресурсов ФИЦКИА Юлия Беспалая. — Но, как ни удивительно, генетических исследований дрейссены проводилось очень мало. Поэтому наше многолетнее исследование было посвящено генетическому разнообразию северной популяции и вопросам расселения вида из нативного ареала».
Уникальные северные популяции.
Дрейссены являются активными биофильтраторами, и они конкурируют с другими видами моллюсков за питание, влияя на состав воды и стимулируя появление новых организмов. Река Северная Двина — северная граница распространения полиморфы. Впервые дрейссена была здесь найдена в конце XIX века. Сейчас она встречается по всему руслу реки.
«Ранее предполагалось, что этот вид здесь не размножается, а присутствует за счет заносов личинок. Наши исследования показали, что она здесь прекрасно себя чувствует. Начинает сезон размножения при температуре +12 градусов, хотя ранее были данные, что такое возможно преимущественно при температуре не ниже +15 градусов», — отметила Травина.
Пути расселения моллюска на Европейском Севере России помогли установить молекулярно-генетические исследования: ученые исследовали генные маркеры как митохондриальных, так и ядерных ДНК. Полученные данные говорят о том, что популяции дрейссены пришли в реки бассейна Белого моря из Каспия. Было подтверждено, что популяции в реках бассейна Балтийского моря происходят из бассейна Черного моря. Кроме того моделирование показало, что популяции моллюска из рек бассейна Азовского моря могли также стать источником инвазий в зону Балтики и Беломорья. «Все эти данные позволяют проанализировать пути распространения, смоделировать, дальше принимать решения, контролировать расселение», — добавила Беспалая.
Как сообщил ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной экологии и биогеографии ФИЦКИА Александр Кондаков, анализ 28S рибосомной РНК, выделенной из биологического материала некоторых особей северных дрейссен, демонстрирует существенную генетическую дистанцию и с Dreissena polymorpha, и с распространенным в России близкородственным видом полиморфы — Dreissena rostriformis. Исследователи предполагают, что ранее неизвестный вариант 28S рибосомной РНК может быть результатом гибридизации видов. Другая гипотеза допускает, что это может быть «генетический след» уже вымершего вида дрейссен, который смог перенести свой генетический материал с помощью близкородственного вида.
Работа будет продолжена в рамках проекта, получившего поддержку Российского научного фонда.