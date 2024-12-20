Определены пути распространения опасного моллюска в водоемах России

«Этот вид интересный, он инвазивный, относится к числу агрессивных инвайдеров. Он очень важен с точки зрения работы гидротехнических сооружений, потому что может вызывать нарушения работы гидроэлектростанций и т.д. Если ситуация по Западной Европе и Северной Америке изучена хорошо, то у нас территории РФ и Белоруссии было немного исследований, — сказал Болотов. — Интрига заключалась в том, что этот вид широко распространен у нас на Европейском Севере. Вид чужеродный. А откуда он к нам пришел — было неизвестно. Поэтому пришлось провести исследования в бассейнах Черного, Азовского, Балтийского морей, все это сравнить и промоделировать».