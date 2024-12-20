Без снега и сильных морозов: синоптики рассказали о погоде на выходных

Узгидромет опубликовал прогноз на предстоящие выходные. Жителей Узбекистана ждёт сравнительно спокойная погода без сильных морозов и снегопадов. Пятница: небольшой снег Сегодня днём в Ташкентской области и областях Ферганской долины местами ожидается небольшой снег. На остальной территории республики осадков не будет. Температура воздуха: от 0 до +5 °C, на юге до +8 °C. Выходные: морозные ночи…