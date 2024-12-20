Без снега и сильных морозов: синоптики рассказали о погоде на выходных

Узгидромет опубликовал прогноз на предстоящие выходные. Жителей Узбекистана ждёт сравнительно спокойная погода без сильных морозов и снегопадов.
Пятница: небольшой снег
Сегодня днём в Ташкентской области и областях Ферганской долины местами ожидается небольшой снег. На остальной территории республики осадков не будет.
Температура воздуха: от 0 до +5 °C, на юге до +8 °C.
Выходные: морозные ночи и солнечные дни
На выходных по всей территории страны установится сухая погода. Однако водителям стоит быть осторожными из-за возможной гололедицы на дорогах, особенно в ночные и утренние часы, когда ожидается туман.
Ночью: температура будет от −5…-10 °C.
Днём: от −2 до +3 °C.
Погода в Ташкенте
Пятница: временами небольшой снег, туман. Температура 0…+2 °C.
Суббота и воскресенье: ночью: −5…-7 °C, днём: 0…+3 °C.
Возможны гололедица и туман ночью и утром.
Несмотря на холодные ночи, в дневное время погода обещает быть комфортной для зимних прогулок и подготовки к праздникам. Наслаждайтесь спокойными зимними днями!