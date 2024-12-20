Александр Дрозденко поблагодарил всех, кто помог осуществить мечты маленьких ленинградцев

От души благодарю всех, кто делает возможным новогоднее чудо — ленинградскую Ёлку желаний. Взрослых, которые дарят радость совсем незнакомым детям, с каждым годом становится всё больше: удвоенное количество шариков с ёлки разобрали в два раза быстрее, чем в прошлом году. Спасибо! Мы настоящая команда47! — сказал глава Ленобласти.