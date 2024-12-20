Разработан водоочиститель на основе вещества из панцирей раков

НОВОСИБИРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали водоочиститель на основе хитозана — вещества из панцирей раков — для воды, набранной из любого источника. Разработка может применяться в походных и полевых условиях, сообщили в пресс-службе вуза.
«Так как хитозан может с высокой эффективностью сорбировать тяжелые металлы, токсичные белковые молекулы, а также различные неприятные запахи, возникла идея использовать его как очиститель для воды. Были выбраны два типа биогелей на основе модифицированного хитозана, мы их протестировали: набрали из обычной лужи воду, очистили и отдали на анализ. Вода показала нормативы СанПиНа, то есть пригодность для питья», — цитирует пресс-служба руководителя проекта «Биогели» кандидата биологических наук Екатерину Литвинову.
Пакетик с биогелем имеет сетчатую структуру (наподобие чайного пакетика) и представляет собой «слоеный пирог»: прослойка угольного фильтра, один вид геля, угольная прослойка, второй вид геля, еще одна угольная прослойка. Этот пакетик кладется внутрь фильтрующего патрона, который вставляется в горлышко бутылки и сверху закручивается крышкой. Крышка может модифицироваться под размер горлышка бутылки с помощью дополнительных модулей. Один пакетик с биогелем рассчитан на 5 л воды. Проект по изучению свойств биогеля в его различных модификациях входит в биомедицинское направление программы «Приоритет 2030», реализуемое в НГТУ НЭТИ, и имеет широкие перспективы использования в промышленных и домашних условиях, а также для нужд медицины, животноводства и растениеводства.
«Для очистки воды мы рекомендуем дополнительно использовать хлорные таблетки. Поскольку биогель хорошо сорбирует хлор, его остатков в питьевой воде не будет. Можно набрать воду из любого водоема, бросить таблетки, вставить фильтрующий патрон с пакетиком геля, закрутить крышку — и получить воду, пригодную для питья. Данная разработка предусматривает очистку воды в походных условиях или в экспедициях на дальние расстояния. Отечественных аналогов нет, есть американская система водоочистки, но она устроена по другому принципу», — добавляет Литвинова.