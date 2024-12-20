Разработан водоочиститель на основе вещества из панцирей раков

Пакетик с биогелем имеет сетчатую структуру (наподобие чайного пакетика) и представляет собой «слоеный пирог»: прослойка угольного фильтра, один вид геля, угольная прослойка, второй вид геля, еще одна угольная прослойка. Этот пакетик кладется внутрь фильтрующего патрона, который вставляется в горлышко бутылки и сверху закручивается крышкой. Крышка может модифицироваться под размер горлышка бутылки с помощью дополнительных модулей. Один пакетик с биогелем рассчитан на 5 л воды. Проект по изучению свойств биогеля в его различных модификациях входит в биомедицинское направление программы «Приоритет 2030», реализуемое в НГТУ НЭТИ, и имеет широкие перспективы использования в промышленных и домашних условиях, а также для нужд медицины, животноводства и растениеводства.