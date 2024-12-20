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Традиционные сельхозярмарки пройдут завтра в Казани

Продукцию по низким ценам представят 22 района республики и 24 предприятия.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Завтра в столице РТ пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Продукцию представят 22 района республики и 24 предприятия агропромышленного комплекса.

Традиционно торговлю проведут с 6:00 до 13:00. Горожане смогут приобрести овощи, мясную и молочную продукцию, товары для нужд подсобного хозяйства по ценам до 15% ниже розничных.

Торговые точки развернутся на следующих площадках.

Авиастроительный район.

ул. Дементьева, 7.

ул. Ленинградская, 27.

Ново-Савиновский район.

ул. Академика Лаврентьева, 10.

пр. Х. Ямашева, 71а.

Советский район.

ул. Аграрная, 2.

ул. Липатова, 7.

Кировский район.

ул. Батыршина, 20.

ул. Краснококшайская, 150/2.

ул. Революционная, 12.

Вахитовский район.

пересечение улиц Карима Тинчурина и Татарстан.

Приволжский район.

пр. Победы, 46 В.

ул. Ю. Фучика, 64.

В жилом районе Салават Купере ярмарку организуют на парковке торгового центра по адресу: поселок Осиново, ул. Садовая, 9. Для жителей поселка Северный торговлю проведут на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева.

На всех площадках обеспечивают контроль соблюдения ветеринарно-санитарных требований. За подробной информацией можно обратиться по телефону: +7 (843)223−27−72 (доб.84331).

Ранее сообщалось, что за осенние месяцы на сельхозярмарках реализовали товары на 496 млн рублей.

Напомним, заключительные в этом году сельскохозяйственные ярмарки состоятся 29 декабря. Их перенесли с субботы на воскресенье в связи с объявлением последней рабочей недели месяца шестидневной.

торговля