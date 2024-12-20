Традиционные сельхозярмарки пройдут завтра в Казани

Завтра в столице РТ пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Продукцию представят 22 района республики и 24 предприятия агропромышленного комплекса.
Традиционно торговлю проведут с 6:00 до 13:00. Горожане смогут приобрести овощи, мясную и молочную продукцию, товары для нужд подсобного хозяйства по ценам до 15% ниже розничных.
Торговые точки развернутся на следующих площадках.
Авиастроительный район.
ул. Дементьева, 7.
ул. Ленинградская, 27.
Ново-Савиновский район.
ул. Академика Лаврентьева, 10.
пр. Х. Ямашева, 71а.
Советский район.
ул. Аграрная, 2.
ул. Липатова, 7.
Кировский район.
ул. Батыршина, 20.
ул. Краснококшайская, 150/2.
ул. Революционная, 12.
Вахитовский район.
пересечение улиц Карима Тинчурина и Татарстан.
Приволжский район.
пр. Победы, 46 В.
ул. Ю. Фучика, 64.
В жилом районе Салават Купере ярмарку организуют на парковке торгового центра по адресу: поселок Осиново, ул. Садовая, 9. Для жителей поселка Северный торговлю проведут на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева.
На всех площадках обеспечивают контроль соблюдения ветеринарно-санитарных требований. За подробной информацией можно обратиться по телефону: +7 (843)223−27−72 (доб.84331).
Ранее сообщалось, что за осенние месяцы на сельхозярмарках реализовали товары на 496 млн рублей.
Напомним, заключительные в этом году сельскохозяйственные ярмарки состоятся 29 декабря. Их перенесли с субботы на воскресенье в связи с объявлением последней рабочей недели месяца шестидневной.