Ограничить продажу сигарет и вейпов предложили в краевой думе

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края предложили запретить продажи никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления на остановках общественного транспорта, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Парламентарии на очередном совещании отметили, что в Хабаровске табачной и никотинсодержащей продукцией торгует почти 2 300 организаций, более 30 нестационарных точек продажи размещены на остановках.
— Мы считаем, что павильоны на остановках являются местами с очень высокой проходимостью, и продажа никотинсодержащей продукции в таких местах способствует увеличению распространения курения среди населения, особенно молодежи. Запрет продажи этой продукции на остановках позволит ограничить к ней доступ, в том числе несовершеннолетним, — сказал председатель комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Законодательной думы Хабаровского края Валерий Постельник.
Депутаты отметили, что курение остается одной из значимых проблем общественного здоровья, к тому же количество курящих несовершеннолетних остается на высоком уровне и составляет около 40%.
Предложенная мера, по словам парламентариев, не нанесет ущерба легальному бизнесу, но позволит ограничить доступ к никотинсодержащей продукции, в том числе несовершеннолетним.
В ходе обсуждения депутаты говорили о необходимости более активной пропаганды здорового образа жизни и еще более радикальных мер для предотвращения курения юным поколением, потребности в новых трендах для молодежной среды.