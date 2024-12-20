Ограничить продажу сигарет и вейпов предложили в краевой думе

— Мы считаем, что павильоны на остановках являются местами с очень высокой проходимостью, и продажа никотинсодержащей продукции в таких местах способствует увеличению распространения курения среди населения, особенно молодежи. Запрет продажи этой продукции на остановках позволит ограничить к ней доступ, в том числе несовершеннолетним, — сказал председатель комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Законодательной думы Хабаровского края Валерий Постельник.