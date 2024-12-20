В Петербурге разработают комплекс измерений для станций зарядки электротранспорта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Комплекс измерений электроэнергетических величин в сетях нового поколения и станций зарядки электротранспорта разработают в Санкт-Петербурге. В результате будет создан исходный эталон единицы мощности постоянного тока и усовершенствованы методы передачи электрических величин, рассказали ТАСС во ВНИИМ им. Д. И. Менделеева.
«Во ВНИИМ им. Д. И. Менделеева приступили к созданию измерительного комплекса высшей точности измерений для метрологического обеспечения средств измерений электроэнергетических величин в сетях нового поколения и станций зарядки электротранспорта. В рамках опытно-конструкторской работы будет создан исходный эталон единицы мощности постоянного тока и усовершенствованы методы передачи электрических величин (ампера, вольта, ватта) широкому парку рабочих многофункциональных эталонов электроэнергетических величин», — рассказали в институте.
В декабре в институте завершили технический проект, в котором определили технические решения разрабатываемого комплекса с учетом его дальнейшего распространения для оснащения крупных региональных центров стандартизации и метрологии. Завершить работы по созданию комплекса планируют в 2026 году.
Как пояснил руководитель научно-исследовательской лаборатории государственных эталонов в области электроэнергетики Глеб Гублер, метрологическое обеспечение является обязательным для развития электротранспорта. Планы развития сети зарядных станций в РФ предполагают к 2030 году установку нескольких десятков тысяч быстрых и сверхбыстрых зарядных станций (ЭЗС) постоянного тока. С их помощью за 20−30 минут можно восполнить запас энергии электромобиля. Именно сеть сверхбыстрых ЭЗС позволяет перемещаться на дальние расстояния и снимает важные ограничения с рынка электротранспорта. Кроме этого, зарядка электромобиля на ЭЗС, как любая торговая операция, нуждается в контроле объема и качества товара или услуги.