В Петербурге разработают комплекс измерений для станций зарядки электротранспорта

Как пояснил руководитель научно-исследовательской лаборатории государственных эталонов в области электроэнергетики Глеб Гублер, метрологическое обеспечение является обязательным для развития электротранспорта. Планы развития сети зарядных станций в РФ предполагают к 2030 году установку нескольких десятков тысяч быстрых и сверхбыстрых зарядных станций (ЭЗС) постоянного тока. С их помощью за 20−30 минут можно восполнить запас энергии электромобиля. Именно сеть сверхбыстрых ЭЗС позволяет перемещаться на дальние расстояния и снимает важные ограничения с рынка электротранспорта. Кроме этого, зарядка электромобиля на ЭЗС, как любая торговая операция, нуждается в контроле объема и качества товара или услуги.