Омичам назвали самые праздничные маршруты общественного транспорта

«В первую очередь, мы проводим этот конкурс для наших пассажиров. Знаем, насколько важна им атмосфера праздника. Получаем обратную связь, много слов благодарности. Кто-то специально ожидает именно тот транспорт, который украшен в новогоднем стиле», — отметил начальник филиала «Трамвайное депо» МП г. Омска «Электрический транспорт» Евгений Юнг.