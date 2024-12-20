Омичам назвали самые праздничные маршруты общественного транспорта

Как рассказали в пятницу, 20 декабря 2024 года, в пресс-центре городской администрации, сотрудники удивляли жюри своими талантами, представив стихотворения, сценки, частушки и даже игру на варгане.
Праздничные трамвайные вагоны № 43, 47, 49, 84, 141 и троллейбусы с гаражными номерами № 10, 12, 162, 197, 402, 419, 447 уже можно встретить на маршрутах города.
«В первую очередь, мы проводим этот конкурс для наших пассажиров. Знаем, насколько важна им атмосфера праздника. Получаем обратную связь, много слов благодарности. Кто-то специально ожидает именно тот транспорт, который украшен в новогоднем стиле», — отметил начальник филиала «Трамвайное депо» МП г. Омска «Электрический транспорт» Евгений Юнг.
Добавим, 25, 26 и 27 декабря омичи смогут встретить в трамвае и троллейбусе самых важных новогодних персонажей — Деда Мороза и Снегурочку, а также поучаствовать в конкурсах и получить подарки.