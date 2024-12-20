В Омском театре драмы показали хроники Донбасса

Идея отправиться за ленточку родилась в омском военном госпитале, где он выступал с моноспектаклем перед ранеными бойцами отдельного батальона «Сомали», штурмовавшего Мариуполь и «Азовсталь». Артисты хотели откровенно поговорить с ребятами, но разговора не получилось. А в душе осталась заноза и желание увидеть всё на месте и понять. Выбор пал на Степана — бывшего десантника. Его впечатления легли в основу «не спектакля».