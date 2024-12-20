В Омском театре драмы показали хроники Донбасса

— Мы не имеем права играть этих людей, но можем объективно излагать факты. Аплодисменты будут звучать потом, когда закончатся бои. А защитники Донбасса вернутся, наконец, к мирной жизни, — говорит актер Степан Дворянкин, побывавший в зоне СВО.
Идея отправиться за ленточку родилась в омском военном госпитале, где он выступал с моноспектаклем перед ранеными бойцами отдельного батальона «Сомали», штурмовавшего Мариуполь и «Азовсталь». Артисты хотели откровенно поговорить с ребятами, но разговора не получилось. А в душе осталась заноза и желание увидеть всё на месте и понять. Выбор пал на Степана — бывшего десантника. Его впечатления легли в основу «не спектакля».
— Команда актеров сложилась сразу, уговаривать никого не пришлось. Вместе с режиссером — актером драмы Сергеем Оленбергом — решили, что расскажем не про войну, а про людей. И денег за работу не возьмем. Пусть это будет нашим вкладом в победу, — вспоминает Степан.
На малой сцене, освещенной неяркими софитами, шесть актеров. У каждого в руках книга Захара Прилепина «Война в Донбассе. Народная летопись». В центре зала — разбитый экран. И первые же кадры приводят в дрожь. В коридоре руин топчется испуганный малыш с перепачканным сажей лицом. Рядом — ни одной живой души.
У детей Донбасса нет возможности ходить на уроки, у них другая школа — выживания. Они умеют узнавать по звуку, какой летит снаряд, собирать воду из луж. А когда стихает бой, благодарят судьбу, что остались живы.
Со сцены звучат письма, рассказы очевидцев, перемежаемые кадрами военкора Семена Пегова. Вот маленькая девочка, плача навзрыд, читает стихи у могилы погибшего ополченца. Старушка обнимает солдата, купившего ей сердечные капли. Суровые лица бойцов, освободивших еще одну пядь нашей земли.
В литературную канву постановки вплетены стихи и проза. Пронзительная песня Александра Розенбаума на слова Олега Русских «Я увидел во дворе стрекозу», в которой умирающий ребенок обещает: «Я на всех на вас пожалуюсь Богу! Я там всё ему про вас расскажу…».
Актеры не нагнетают страстей. Всё как есть, ничего придуманного, только факты. По спине бегут мурашки, а к горлу подступает комок.
Постановка включена в репертуар Омского театра драмы. Билетов в кассе уже нет. Средства от показов идут на помощь жителям Донбасса. А Степан Дворянкин мечтает, чтобы на истерзанной войной земле наконец воцарился мир.