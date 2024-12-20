Праздник идёт: в Ялте зажгли огни на главной ёлке

Распахнули двери для новогоднего волшебства, а дорогу ему будут освещать огни, которые зажгли сегодня, в День Святого Николая Угодника, на главной ёлке Ялты. Повесили на неё шары, загадав самые заветные желания — счастья и здоровья для всех и каждого! И конечно же, скорейшей Победы! Старт череде зимних праздников дан! Когда зажигаются огни на елке, наши сердца наполняются надеждой и верой в чудо, которое обязательно случится! Впереди нас ждут замечательные дни! С наступающим, друзья, — обратилась к присутствующим Янина Павленко.