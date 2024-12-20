Праздник идёт: в Ялте зажгли огни на главной ёлке

Традиционно, в День Святого Николая, на набережной города собираются жители и гости — всех ждала встреча с главным зимним волшебником — Дедом Морозом и его внучкой Снегурочкой, а также музыкальная и игровая развлекательные программы.
До Нового года остались считанные дни! Это самое волшебное время, когда оживают чудеса, исполняются мечты, глаза взрослых и детей искрятся радостью. Искренне желаю вам, чтобы Николай Чудотворец всегда помогал вам во всех делах и начинаниях, оберегал от всех бед и невзгод. Пускай ваши дома, наполняет мир, покой и уют, — поздравил присутствующих Константин Шимановский.
У главной городской ёлки 21, 22 и с 28 по 31 декабря с 16:00 до 19:00 будет работать домик Деда Мороза. Здесь можно будет пообщаться с главным сказочным персонажем Нового года, сделать с ним фото и рассказать стишок.
Распахнули двери для новогоднего волшебства, а дорогу ему будут освещать огни, которые зажгли сегодня, в День Святого Николая Угодника, на главной ёлке Ялты. Повесили на неё шары, загадав самые заветные желания — счастья и здоровья для всех и каждого! И конечно же, скорейшей Победы! Старт череде зимних праздников дан! Когда зажигаются огни на елке, наши сердца наполняются надеждой и верой в чудо, которое обязательно случится! Впереди нас ждут замечательные дни! С наступающим, друзья, — обратилась к присутствующим Янина Павленко.
После зажжения новогодних огней, всем присутствующим детям вручили сладкие подарки, а после они водили хороводы вместе с персонажами из сказок и принимали участие в различных конкурсах.