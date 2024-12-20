Омичей возмутила новогодняя ель на Площади Праздников в Амуре

Местные жители вспомнили, что раньше на этой площади были популярные горки, которые привлекали много людей. В ответ на критику мэрия Омска сообщила, что ёлка была установлена и украшена социальным партнёром без использования бюджетных средств. В следующем году горожане могут стать спонсорами подобных проектов.