Омичей возмутила новогодняя ель на Площади Праздников в Амуре

В Омске в социальной сети «ВКонтакте» появилась фотография ёлки, установленной на Площади Праздников в Амурском посёлке. Недовольство омичей вызвало то, что ёлка слишком маленькая и стоит на железном постаменте, на котором видны различные надписи.
«Смех, да и только!», — прокомментировал свой снимок автор.
Местные жители вспомнили, что раньше на этой площади были популярные горки, которые привлекали много людей. В ответ на критику мэрия Омска сообщила, что ёлка была установлена и украшена социальным партнёром без использования бюджетных средств. В следующем году горожане могут стать спонсорами подобных проектов.
Кроме того, на площади уже установлены игровая площадка с ледяной горкой и открытая хоккейная площадка. 21 декабря в 16:00 здесь пройдёт праздничное мероприятие с интерактивными играми и хороводом. Также мэрия пригласила жителей на открытие главной городской ёлки в Омской крепости, которое состоится 27 декабря в 16:00.