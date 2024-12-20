В Иркутской области укомплектованность врачами составляет 59%

Во время прямой линии президент Владимир Путин получил вопрос о теме дефицита медицинских кадров. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве Иркутской области, на данный момент в регионе укомплектованность врачами составляет 59%, средним медперсоналом — 67%.
— Для решения кадровой проблемы региональный минздрав взаимодействует с образовательными учреждениями. Сейчас по всем направлениям подготовки обучается более тысячи студентов, также работаем и над обеспечением медработников жильем. Например, недавно в Нижнеудинске в микрорайоне Восточном семьи медработников заселились в новый 33-квартирный дом, — поделился губернатор Игорь Кобзев.
Этой осенью на ординаторскую практику отправилось более 400 врачей, данный механизм восполнения кадров используется менее чем в 10 регионах страны. Сейчас в Приангарье реализуются многие проекты, направленные на повышение доступности медпомощи.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Иркутская область попала в топ-5 по количеству вопросов президенту о росте цен.