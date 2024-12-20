В Иркутской области укомплектованность врачами составляет 59%

— Для решения кадровой проблемы региональный минздрав взаимодействует с образовательными учреждениями. Сейчас по всем направлениям подготовки обучается более тысячи студентов, также работаем и над обеспечением медработников жильем. Например, недавно в Нижнеудинске в микрорайоне Восточном семьи медработников заселились в новый 33-квартирный дом, — поделился губернатор Игорь Кобзев.